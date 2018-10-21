STAR Rafineri’ye endüstri bölgesi statüsü

Ekonomi Servisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından hizmete açılan STAR Rafineri, Türkiye’nin ilk özel ‘Endüstri Bölgesi’ ilan edildi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın yeni yatırımlarının önünü açacak Cumhurbaşkanı kararı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla şirket, 2 milyar dolarlık ilave yatırımlarını bürokratik engellere takılmadan, hızla hayata geçirebilecek. STAR Rafineri ‘Endüstri Bölgesi’ statüsü elde ettiği için mevcut ve yeni yatırımların tüm süreçleri ve izinleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından takip edilecek.

Yatırımcı dostu

Yatırımcı dostu ‘Endüstri Bölgesi’, ilgili kurumların görüşlerinin alınmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teklif ile Cumhurbaşkanlığınca ilan ediliyor. Bölgede yer alan yatırımcılar, plan ve projelerini kolayca devreye alabiliyor.

Dış ticaet açığını azaltacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, STAR Rafineri’nin 6,3 milyar dolarla Türkiye’de tek noktaya yapılan en büyük reel sektör yatırımı olduğuna işaret etti. Petro kimya alanındaki yatırımları yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından son derece önemsediklerinin altını çizen Varank, şu değerlendirmelerde bulundu: “STAR Rafineri il cari açığın önemli kalemlerini oluşturan dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok gibi petrol ürünleri ülkemizde daha fazla üretilecek. Böylece dış ticaret açığımız yıllık 1,5 milyar dolar azalacaktır. Önümüzdeki dönemde, ülkemiz ekonomisinin küresel değer zincirlerine eklemlenme serüveni, SOCAR Grubu gibi uluslararası oyuncularla kurulan iş birliklerinin derinleştirilmesi sayesinde daha ileri seviyelere taşınacaktır. Ülkemize hayırlı olsun.”

İşte sunulan ek teşvikler

‘Endüstri Bölgesi’ statüsü yatırımcılara pek çok avantaj sunuyor. Statüden faydalanan yatırımcılar ilave teşviklerden yararlanıyor. Bu teşvikler şöyle sıralanıyor:

-Projesine göre bölgenin yatırımlara hazır hale gelmesi için gereken altyapıya ilişkin masraflar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanabilir.

-Bakanlık tarafından özel mülkiyete konu alanlar kamulaştırılabilir.

-Harita, jeolojik-jeoteknik etüt raporu, imar ve parselasyon planları, altyapı ve üstyapı projeleri bakanlık tarafından onaylanır. Bu uygulamalar için bedel alınmaz.

-Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri açma çalıştırma ruhsatı bakanlık tarafından verilir ve söz konusu izinle ruhsatlar için harç alınmaz.

-Yatırım için gerekli olan ÇED kararı en geç 2 ay içinde verilir. Bakanlık tarafından verilen onay ve izinler ile ÇED izni dışındaki yatırımın tamamlanıp tesisin üretime geçebilmesi için alınması gereken diğer izin, onay ve ruhsatlar, ilgili kurumlarca 15 gün içinde verilir.

-Hazine arazileri üzerinde 49 yıllığına irtifak hakkı veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde 5’i (stratejik yatırım olması durumunda binde 1’i) oranında belirlenir.

-Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereği, Özel Endüstri Bölgelerine ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından ek teşvikler belirlenebilir. Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir. Bölgede yer alan bütün binalar emlak vergisinden, arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnameler damga vergisinden muaf tutulur.

Sırada nereler var?

STAR Rafineri’nin ardından Enerji Bölgesi olmaya aday yerler ve yatırım olanakları şöyle:

-Ceyhan: Enerji firmaları için önemli bir alan olup rafineri yatırımları için ideal bir bölge.

-Filyos: Makine ve ekipman, motorlu taşıt üretiminde iddialı bir alan.

-Karasu: Savunma sanayii, raylı sistemler, ticari taşıt üretimi için uygun bir yer.

-Trabzon: Savunma sistemleri, havacılık ve bilişim firmalarının kümeleneceği bir bölge.