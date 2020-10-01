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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:34:37 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 500 lira, en düşük 293 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,47 artarak 192 milyon 804 bin 376 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 500 lira, en düşük saat 04.00'te 293 lira 64 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 336 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 339 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 370 lira 41 kuruş, en düşük 290 lira 91 kuruştan işlem gördü.

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