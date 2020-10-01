Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1384 lira 42 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 415 bin 244 lira oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 415 bin 244 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1384 lira 42 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 578 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1425 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 1342 lira 89 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 134 milyon 171 bin 948 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 347 bin 792 metreküp olarak kayıtlara geçti.



