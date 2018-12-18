Spora güreşle başladı, halterde şampiyonluklara abone oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ERSOY SEVİNÇ - Kahramanmaraş'ta güreş sporu yaparken güçlenmek için ağırlık kaldıran Melike Günal, antrenörünün teşvikiyle başladığı halterde 7 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Güreş yapmaya karar verip antrenman yapan Günal, oruçluyken bu sporu yapmakta zorlanınca vücut direncini artırmak için ağırlık kaldırmaya başladı. Halter kaldıran Melike Günal'ın salondaki çalışmalarını gören antrenör Muhammet Nazik, sporcuyu haltere yönlendirdi.

Halterde 7 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Türkiye rekoru bulunan Günal, hedefi olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için haftanın 6 günü antrenman yapıyor.

Melike Günal, bu yıl Gaziantep'te düzenlenen şampiyonada +90 kiloda koparma ve silkmede, Ağrı'da ise Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda koparma ve silkmede Türkiye rekoru kırdı.

Milli sporcu bu yıl Polonya'nın ev sahipliği yaptığı Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda ise +90 kiloda koparmada 99, silkmede 127, toplamda 226 kilo ile Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Melike Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora güreşle başladığını ancak halterle devam ettiğini belirtti.

Ramazan ayında güreş yapmak zor olduğu için vücut direncini artırmak amacıyla haltere gittiğini dile getiren Günal, burada antrenör Muhammet Nazik'in kendisini keşfettiğini, yeteneğinin olduğunu söylemesi üzerine bu spora yöneldiğini söyledi.

Halterin diğer sporlardan farklı ve zor olduğuna dikkati çeken Günal, şöyle devam etti:

"Haltere başladığımda biraz zor geliyordu ama daha sonrasında severek yapmaya başladım. 'Önemli olan zoru başarmak' dedim ve devam ettim. Ağır sıklette yarışıyorum. Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nda +90 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Ayrıca koparma ve silkmede Türkiye rekorlarım bulunuyor."

Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Günal, "Olimpiyatlara katılmak için çalışmalarımı aralıksız sürdürüyorum. Ankara'da gerçekleştirilen kamplara katılıyorum. Haftanın 6 günü antrenmanlarımız oluyor." diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise Melike Günal'ın Kahramanmaraş'ın son yıllarda yetiştirdiği halterdeki en iyi sporculardan biri olduğunu söyledi.

Halter antrenörü Muhammet Nazik de Melike'yi güçlenmek için halter antrenmanlarına geldiğinde keşfettiğini, fizik yapısının halter yapabilecek bir sporcu olduğunu düşündüğü için bu spora yönlendirdiğini kaydetti.