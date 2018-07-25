Sponsorlar devreye girdi! Ronaldo'dan sonra Messi de İtalya yolcusu
Futbol tarihinin ses getiren transferlerinden biri olan Ronaldo'nun Juventus'a transferinin ardından bir diğer yıldız futbolcu Messi'nin de İtalyan devi Inter'e sponsorluk yoluyla transfer olacağı iddia edildi.25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:44
Juventus, tüm dünyanın konuştuğu bir transfere imza atarakCristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı. Bu transfer sayesinde Real Madrid, 120 milyon euro kazanırken Juventus da çok kısa sürede Portekizli yıldızın forma satış neredeyse transfer bedelini çıkardı. Juventus'un bu transferi sonrası ezeli rakip Inter de iştaha geldi ve sponsor eşliğinde nazire yaparcasına bir bomba patlatabilir.
SUNNING DEVREYE GİRİYOR
Barcelona forması giyen Messi'nin Ronaldo sonrası İtalya'nın yolunu tutabileceği resmi açıklamalara da şimdiden girdi. Pirelli CEO'su Marco Tronchetti Provera ise yaptığı açıklamada: "Suning, FFP sorununu çözerek büyük bir transfere imza atabilir. Mesela Messi'ye kim hayır diyebilir?" ifadelerine yer vermişti. (HÜRRİYET)
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