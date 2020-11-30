  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel S&P Global, IHS Markit'i 44 milyar dolara satın alıyor
Aktüel

S&P Global, IHS Markit'i 44 milyar dolara satın alıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:01:51 -
S&P Global, IHS Markit'i 44 milyar dolara satın alıyor

BERLİN (AA) - Dünya genelinde şirketlere kredi derecelendirme dahil finans odaklı çeşitli hizmetler veren ve merkezi ABD'de bulunan Standard & Poors (S&P) Global, Londra merkezli ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit'i 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, IHS Markit, borçlar dahil S&P Global'in 44 milyar dolarlık teklifini kabul etti.

Söz konusu teklifte her bir IHS Markit hissesi, 0,2838 S&P Global hissesine karşılık olarak hesaplanırken, birleşmenin ardından IHS ortakları yeni oluşturulacak şirketin yüzde 32,25'ine, S&P Global'in ortakları da yüzde 67,75'ine sahip olacak.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

IHS Markit'in piyasa değeri, 27 Kasım itibarıyla 36,9 milyar dolar seviyesinde bulunurken, satın almanın "bu yılın en büyük satın alması" olması öngörülüyor.

Bu arada, veri ve analitik bilgi sağlayan Refinitiv verilerine göre, dünya genelinde birleşme ve satın alma faaliyetleri 2020'nin 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 azalarak 2,2 trilyon dolara gerilemişti.

Çoğunlukla teknoloji ve sağlık alanında olmak üzere yılın üçüncü çeyreğinde ise birleşme ve satın almalar, bir önceki çeyreğe göre yüzde 80 artarak 1 trilyon doların üzerindeki işlemle rekor seviyeye ulaşmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...
Gündem

Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...

Konya Emniyet Müdürlüğü’nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınanlardan Ayşe Dırla, Kadir Şeker’..
CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'
Siyaset

CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'

Yeni parti kuracağını resmen açıklayan Mustafa Sarıgül'ün CHP'den 20 milletvekili transfer edeceği konuşuluyor. CHP yönetimi ise son gelişme..
Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!
Dünya

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!

Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Patlama sesi çıkaran göktaşı halk aras..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay