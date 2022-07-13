Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı ve Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar ile Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında 6004 sayılı Kanun uyarınca, Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere “Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı” pozisyonu için toplam 30 personel alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması, 17-18 Aralık 2022 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı ve Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar’da yer almaktadır.

Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.