Sözde ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç'tan hilafet hakkında çirkin sözler
Sözde ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, hilafet hakkında yaptığı açıklamada, hilafeti savunanları, "Hilafet çağrısı Kerbela ateşini yeniden harlamaktır. Aynı zamanda terörizm propagandasıdır." diyer terörist ilan etti.
Haçlıların tüm Müslümanları terörist gibi gösterme planına hizmet eden Sözde ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, hilafeti savunan Müslümanlara terörist iftirası atmaktan çekinmedi.
Konuyla ilgili twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kılıç, "Hilafet çağrısı Kerbela ateşini yeniden harlamaktır. Aynı zamanda terörizm propagandasıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine düşmanlıktır. Müslüman Türk milleti hilafet ihanetine asla geçit vermeyecektir. Herkes aklını başına devşirsin." dedi.