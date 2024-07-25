Soykırım destekçisi Starbucks ve McDonalds'tan büyük küstahlık! Protestoculara dava açıyorlar

İşgalci İsrail 7 Ekim'den beri masum Filistin halkını katlederken, Türkiye ile birlikte Müslüman ülkelerin öncülüğünde yahudi mallarıyla katliama ortaklık eden markalar boykot ediliyor.

İsrail destekçileri Starbucks ve McDonald's özellikle Türkiye'deki pazarını boykot sebebiyle kaybederken, her iki marka da kendilerini protesto eden vatandaşlara dava açtı.

Soykırımın karşısında duran vatandaşlara, "halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek" suçlamasıyla dava açan Starbucks ve McDonalds'a tepki yağdı.

Hakkındaki şikayet kapsamında emniyete ifade vermeye giden Burak Keleş isimli bir vatandaş 'Son nefesime kadar eylemlerime devam edeceğim' dedi.