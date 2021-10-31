Sosyal medya yasası genişliyor

Kamuoyunda 'sosyal medya yasası' olarak anılan yasa için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yasa sadece sosyal medyayı kapsamayacak. “Kitle iletişim araçları” kapsamında yürütülen çalışma içinde internet medyası ile ilgili düzenlemenin de yer alacağı ifade ediliyor. Buna göre, internet medyasının basın kartı, ilan dağıtımı, vergilendirme gibi gündemleri kapsamında mevcut yasalar güncellenecek. Geçen yıl çıkarılan bir yasa ile sosyal ağlara Türkiye’de temsilcilik açma şartı getirilmişti. Twitter, Facebook gibi birçok sosyal ağ, temsilci belirledi fakat bu, hayata geçmeyerek kağıt üzerinde kaldı. Çalışma kapsamında sosyal ağların “göstermelik ve yasanın arkasından dolanan tutumuna karşı ne yapılabileceği" de tartışılıyor. Konu önümüzdeki haftadan başlamak üzere Facebook, Twitter ve Instagram temsilcilerini ağırlayacak Meclis Dijital Mecralar Komisyonu toplantısına katılacak temsilcilere de aktarılacak. Tutum değişmezse ofis açılması zorunluluğu getiren bir düzenleme daha yapılabileceği belirtiliyor. Yürütülen çalışma kapsamında ayrıca çocuklar ve gençler için koruyucu tedbirleri içeren yeni düzenlemeler de öngörülüyor.