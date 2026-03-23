Kuyruğu dik tuttu ama... ABD panikte! Hırsızlar yüzünden Cumhuriyet tehlikede Hemşehrisinden Özgür Özel’e şok suçlama! “FETÖ’cülerle görüşüp cumhurbaşkanı olmak istiyor” "CHP ellerinde oldukça suç işlemeye devam edecekler" "FETÖ’nün eczacısı CHP’nin başında" Darbecilere özenip korsan metin okumuştu... Kılıç kaldıran Ebru Eroğlu'na mahkemeden soğuk duş Yunanlı Eski Bakan İtiraf Etti: "Türkiye Başarıyor, Biz Uşak Olduk!" "İmamoğlu Suç Örgütü" davası: 8'inci duruşma başladı İkna olmadılar siyonizme boyun eğdiler Küresel haydut Trump’ın yaptırım duvarı çatladı: Çin, İran petrolü için düğmeye bastı İsrail devlet televizyonu açıkladı: Siyonist ordu çıkmazda: 50 yıllık mühimmatlara muhtaç kaldılar!
İran'ın 'Hürmüz' resti ABD'ye geri adım attırdı! Haydut Trump, saldırılara 5 gün ara verme kararı aldı

Savurduğu tehditlerin küresel ekonomiyi sarsacağını ve bizzat kendi seçim vaatlerini vuracağını anlayan Trump, saldırı kararını 5 günlüğüne ertelediğini duyurdu. İran, ABD ve İsrail'in topraklarına yönelik bir operasyona girişmesi durumunda Basra Körfezi'ne mayın döşeneceğini belirtmişti.

Bölgeyi ateşe atmak için 48 saatlik mühlet savuran küresel haydut Donald Trump, İran’ın kararlı duruşu ve stratejik resti sonrası geri adım atmak zorunda kaldı. "Elektrik santrallerini yerle bir ederiz" tehditleri savuran Washington, Tahran’ın "Basra Körfezi’ni mayınlarız" uyarısıyla sarsıldı.

Saldırı planını "görüşme" kılıfı altında 5 gün erteleyen Trump’ın bu hamlesi, emperyalist şantajın enerji duvarına çarpması olarak yorumlandı. Kararın ardından brent petrol 100 doların altına geriledi.

Dünya barışını Siyonist ortağı İsrail ile birlikte tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’ın içi boş tehditleri, ekonomik gerçekler ve bölgesel direniş karşısında iflas etti.

Hürmüz Boğazı üzerinden İran’a "48 saat" süre tanıyan ve enerji tesislerini vurmakla tehdit eden Sarı Şeytan, Tahran’dan gelen "topyekûn savunma" cevabı sonrası çark etti. İran’ın, herhangi bir saldırı durumunda petrol arzının can damarı olan Basra Körfezi’ne mayın döşeyeceğini ilan etmesi, Washington’da "enerji felaketi" paniğine yol açtı.

Trump yaptığı açıklamada, "ABD ile İran arasında, son iki gün boyunca Orta Doğu’daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu görüşmelerin bu hafta boyunca devam edecek olması sebebiyle Savunma Bakanlığı’na İran’daki elektrik santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdim" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan İran’daki saldırılara ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, ABD ile İran’ın son iki gündür Orta Doğu’daki duruma ilişkin görüşmeler yapıldığını duyurdu. ABD Başkanı, "ABD ile İran arasında, son iki gün boyunca Orta Doğu’daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu derin, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonu ve içeriğine dayanarak ve görüşmelerin bu hafta boyunca devam edecek olması sebebiyle Savunma Bakanlığı’na İran’daki elektrik santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdim. Bu erteleme, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Şuayip

İradesiz zavallıdır ,vahşi yapılıdır

Cen

İyide canı isteyince vur sonra dur sonra yine vur İran durmasın aslında yoksa.....
