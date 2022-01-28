Son dakika deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü ne kadar?
Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için neredeyse her gün irili ufaklı depremler meydana gelmekte. Son deprem nerede oldu? sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini yayınlamakta. Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
28 Ocak AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi... Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 28 Ocak 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edilmekte.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.57'de Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 3,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Gazipaşa ilçesine 82.60 kilometre mesafede olduğu belirlendi.