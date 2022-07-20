Son dakika: Deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç? Bugün deprem oldu mu?

Deprem nerede oldu? sorusu bir hayli merak konusu. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması hasebiyle her gün irili ufaklı depremler olmakta. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden sorgulanmakta. Vatandaşlar son depremler nerede oldu, deprem büyüklüğü ne kadar? Depremde yıkılan bina var mı? sorularını sormakta. Hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi yaşanan son depremler listesini yayınlamakta. İşte 20 Temmuz 2022 en son depremler...