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Aktüel Somali ordusu, 17 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi
Aktüel

Somali ordusu, 17 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:48:50 -
Somali ordusu, 17 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi

MOGADİŞU (AA) - Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab’a karşı Aşağı Şabel bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda 17 militanı öldürdüğünü açıkladı.

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, özel eğitimli komandolar, dün akşam El-Macaada'da Eş-Şebab militanlarının mahkeme ve vergi toplama yeri olarak kullandığı bir merkeze operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 militan öldürülürken, söz konusu merkez kullanılamaz hale getirdi.

Son aylarda Somali ordusu, terör örgütüne karşı Aşağı Şabel, Bay, Bakool ve Hiiran vilayetlerindeki operasyonlarını yoğunlaştırdı.



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