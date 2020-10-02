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Ekonomi Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Ekonomi

Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:59:51 -
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı

MANİSA (AA) - Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü ile Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri AŞ arasında 3 yeni saha için protokol imzalandığı bildirildi.

Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri AŞ'den yapılan açıklamada, TKİ ile imzalanan sözleşme kapsamında Soma'da işletilen mevcut ocaklara ek olarak 1 yer altı maden ocağı ve 2 açık maden ocağı işletme sahasının devreye alınacağı ifade edildi.

Işıklar bölgesindeki yeni ocaklardan açık maden ocağı olan 2'sinin toplam rezervinin 2 milyon ton olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TKİ Genel Müdürlüğü ile şirketimiz arasında Soma'da rödovans sözleşmesi kapsamında yürüttüğümüz ocaklarımıza ek olarak 1 yeraltı ocağı ile toplamda rezervleri 2 milyon ton olan 2 açık ocak işletmeciliği yöntemiyle işletilebilecek."

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