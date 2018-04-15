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Şoke eden mail! Devler Ligi kurasında şike mi var?

Şampiyonlar Ligi Yarı Final kura çekimi öncesinde Roma Kulübü, daha yarı finaldeki rakibi belli olmadan Liverpool maçının biletlerini satışa çıkartan bir mail atınca gündem sarsıldı.

15 Nisan 2018 Pazar 16:41
Şoke eden mail! Devler Ligi kurasında şike mi var?

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı eleyerek yarı finale yükselen Roma, kura çekimi yapılmadan Liverpool maçı biletlerinin satışa çıktığını duyurunca ortalık karıştı.

Çeyrek finalde Camp Nou'daki ilk maçı 4-1 kaybeden ancak sahasında Barcelona'yı 3-0 yenerek yarı finale yükselen Roma, büyük bir başarıya imza atarken milli futbolcumuz Cengiz Ünder de üçüncü golün asistini yaparak takımına katkıda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan yarı final kura çekiminde ise İtalyan ekibi Roma, İngiliz devi Liverpool ile eşleşirken Real Madrid'in rakibi ise Bayern Münih olmuştu.

KURA ÇEKİMİNDEN BİR GÜN ÖNCE TARAFTARA MAİL GÖNDERİLDİ

Ancak Daily Mail'de yer alan habere göre, Roma kulübü kura çekiminden bir gün önce kombine sahibi taraftarlarına yolladığı mailde Liverpool maçına bilet alabilecekleri bir link gönderdi.

Mailde ilk maçın hangi statta olacağının da doğru tahmin edildiği görülürken taraftarlar ekran görüntülerini sosyal medyada da paylaştı.

ROMA KULÜBÜ TEKNİK BİR ARIZADAN DOLAYI BÖYLE BİR MAİL İLETİLDİĞİNİ İFADE ETTİ

İtalyan kulübü konuyla ilgili bir açıklama yaparken, mailin Perşembe günü 'bilet testi' yapılırken bilet portalı iş ortağından kaynaklı teknik bir sorun nedeniyle gönderildiği ifade edildi.

Uzun süredir Şampiyonlar Ligi kura çekimlerinin şaibeli olduğu iddiaları üzerine Roma Kulübü'nün bu hatası da futbol kamuoyunda komplo teorilerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 16:41
  1. Barcelona
  2. İtalya
  3. Münih
  4. Bayern Münih
  5. Real Madrid
  6. Madrid

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