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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi polisler Erzurum’da denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 20:02:45 -
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi polisler Erzurum’da denetimlerini aralıksız sürdürüyor.



Çin’in Wuhan kentinden çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirler sürüyor. 31 ilde Cuma gününden başlayarak Pazar günü saat 24.00 kadar 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama öncesi Erzurum’da polisler toplu taşıma araçlarında, marketlerde ve banka önlerinde denetimlerini sürdürüyor.



Polisler vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına karşı uyarılarda bulunuyor. Öte yandan denetimler drone ile havadan da destekleniyor. Polis ekipleri ayrıca gün içerisinde 20 yaş altı ve 65 yaş üzerindeki vatandaşları da evlerine gitme konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Kurallara uymayan vatandaşlara ise idari para cezası uygulanıyor.

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