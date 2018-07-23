Şok açıklama! 'Fenerbahçe'de ona yer yok'

COŞKULU FENERBAHÇE

Fenerbahçe bu sezon çok coşkulu. Başkanın Fenerbahçe'ye verdiği enejiyle 38 bin kombineye ulaşıldı. Feyenoord maçının ilk yarısını izledim. Barış Alıcı'yı merak ediyordum.

GİUALİNO'YA YER YOK

Cocu, Barcelona ekolünden geldiği için bu formatı uygulamak istiyor. Fenerbahçe'nin sağ iç ve sol iç ile beraber forvet alması lazım. 4-3-3'te Giuliano'ya yer yok. Enes Ünal Villareal'de ilk 11'de görev alamıyordu. Fenerbahçe söylentileri var."