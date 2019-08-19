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"Soğan suyu" deyip geçmeyin! Soğan suyunun faydaları say say bitmez.

Bu faydaları öğrendikten sonra soğan suyunu elinizden düşürmeyeceksiniz.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:00
"Soğan suyu" deyip geçmeyin! Soğan suyunun faydaları say say bitmez.

Yemeklerin olmazsa olmazıdır soğan... Yemeklere, salatalara lezzet katan soğan aynı zamanda sağlık için son derece faydalı bir gıdadır. Bu şifalı sebzenin yararlarından daha iyi faydalanabilmek için soğanın suyunu sıkıp içebilirsiniz. “Soğanın da suyu mu içilir canım” dediğinizi duyar gibiyim. İnanın soğan suyunun faydaları duyduğunuzda bu içeceği kesinlikle elinizden düşürmeyeceksiniz.

Kanseri önlüyor

Yapılan bilimsel çalışmalar soğan suyunun kanseri önlediğini ortaya koymuştur. Ayrıca kanser tedavisi görenlerin soğan suyunu tüketmeleri halinde hastalıklı hücrelerinden kurtulmaya başladıkları belirtiliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Soğan iyi bir selenyum kaynağıdır. Yemeklerin olmazsa olmazı soğanın suyunu içerek güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilirsiniz.

Keskin gözler

Soğan suyu düzenli ve ölçülü tüketildiğinde göz sağlığı için son derece kıymetlidir.

Kilo vermenize yardımcı

Soğan suyu düzenli tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırıyor. Bu da hızlıca fazlalıklarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur.

Diyabet tedavisi için önemli

Yapılan araştırmalar soğan suyunun kan şekerini dengelediğini ortaya koymuştur. Diyabet riskini azaltmak için düzenli olarak soğan suyu içebilirsiniz.

Mışıl mışıl bir uykunun sırrı

Yoğun tempolu iş hayatı ve stres birleşince çoğu kişi uykusuzluk problemiyle savaşır hale geldi. Siz de geceleri deliksiz bir uyku çekmeyi özlediyseniz; uyumadan önce bir bardak soğan suyu içebilirsiniz. Bu yöntem kısa sürede uyku sorununuzu ortadan kaldıracaktır.

Soğan suyu nasıl hazırlanır?

3-4 adet soğanın kabuklarını soyun. Soyduğunuz soğanı katı meyve sıkacağına atın. Soğan suyunu dilerseniz kırmızı soğanla da hazırlayabilirsiniz. Tadından dolayı soğan suyunu içmekte zorlanırsanız, içeceğinizi az miktarda bal ilave edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:00
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