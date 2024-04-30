Şoförlere personel alım müjdesi! 50 kişi alınacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehiriçi otobüs şoförü olarak çalıştırılmak üzere 50 personel alımı yapacağını ilan etti. Daimi çalıştırılmak üzere yapılacak bu alımda görüşme ve mülakat bilgileri başvuruların ardından belirlenecek olup çalışma süresi haftalık 45 saat olacaktır. Mali ve Sosyal haklar, müracaat koşulları ve başvuru için gerekli belgelere dair daha detaylı bilgi almak için haberin devamını inceleyebilirsiniz.