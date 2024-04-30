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Ekonomi Şoförlere personel alım müjdesi! 50 kişi alınacak
Ekonomi

Şoförlere personel alım müjdesi! 50 kişi alınacak

Yeniakit Publisher
2024-04-30 11:58:00 -
Şoförlere personel alım müjdesi! 50 kişi alınacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilan ettiği duyuruda 50 personel alıancağını duyurdu. İşte Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı alıma dair detaylar...

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehiriçi otobüs şoförü olarak çalıştırılmak üzere 50 personel alımı yapacağını ilan etti. Daimi çalıştırılmak üzere yapılacak bu alımda görüşme ve mülakat bilgileri başvuruların ardından belirlenecek olup çalışma süresi haftalık 45 saat olacaktır. Mali ve Sosyal haklar, müracaat koşulları ve başvuru için gerekli belgelere dair daha detaylı bilgi almak için haberin devamını inceleyebilirsiniz.

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