SMS ile araç hasar durumu sorgulama! Ekspertiz durumu sorgulaması nasıl yapılır?

Şaseden hasar sorgulama SMS ile nasıl yapılır? Plakadan ve şaseden hasar kaydı sorgulama… Uluslararası Ekspertiz Derneği Kurucu Üyesi ve Auto King Oto Ekspertiz Genel Müdürü Aytaç Çınargil, Uluslararası Ekspertiz Derneği'nin kurulduğunu belirterek "SMS ile hasar durumu sorgulama gibi, ekspertiz durumu sorgulaması da yapabileceğiz." dedi.

Kendilerinin de kurucu üyeleri arasında oldukları yeni bir ekspertiz derneği kurulduğunu aktaran Aytaç Çınargil, "Derneğimizin adı Uluslararası Ekspertiz Derneği. Şu anda 13 oto ekspertiz firması derneğe üye. Bu dernek üyesi ekspertiz firmaları, datalarını bir havuzda birleştiriyor. Kendi ekspertiz noktalarını bu sisteme dahil edecekler. Tüm ekspertiz raporlarını müşteri görebilecek. Buna liderlik ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

SMS ile hasar durumu sorgulama nasıl yapılır?

Çınargil, dernek sayesinde SMS ile hasar durumu sorgulama gibi, ekspertiz durumu sorgulaması da yapabileceklerini belirterek, "Araca en son ekspertiz yapıldığında nelerin olduğunu görebileceğiniz bir sistem kurduk. Altyapı hazır. Tüm eksperiz noktalarının verilerini açması ve IT ekibinin bunu hazırlaması lazım. Haziranda hazır olacağını düşünüyoruz." dedi.

Şaseden hasar sorgulama nasıl yapılır?

Şaseden Hasar Sorgulama için atmanız gereken mesaj ise şu şekilde olmalıdır; "HASAR S 12345678" şeklinde hazırladığınız mesajı, 5664'e göndermelisiniz. 12345678 olan bölüme sorgulamak istediğiniz şasi numarasını yazmayı unutmayınız. HASAR boşluk S boşluk 12345678 şeklinde boşluk bırakmayı da dikkate alınız.

Plakadan hasar sorgulama nasıl yapılır?

Plakadan hasar sorgulama için ise aşağıdaki yöntemi izlemelisiniz; Plakayı yazın, TURKCELL, TÜRK TELEKOM, VODAFONE 5664'e gönderin. Aracın plakası değişmiş olsa bile, hasar geçmişi cep telefonunuza gelecektir.