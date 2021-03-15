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Siyaset Skandal rapor da Soros’un işi çıktı
Siyaset

Skandal rapor da Soros’un işi çıktı

Türkiye’yi dünya demokrasi skalasında Ruanda ve Kongo ile aynı düzlemde gösteren ve ihanet medyası tarafından günlerce manşetlere taşınan toplumsal araştırmaların altından yine George Soros’un Açık Toplum Vakfı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 10:16:00 -
Skandal rapor da Soros’un işi çıktı

 Harun Sekmen  İstanbul 

Türkiye’ye yönelik her karalamam kampanyasının altından ve toplumsal bütünlüğümüzü hedef alan her şer şebekesinin ardından George Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı’nın kirli silüeti belli oluyor. Geçtiğimiz günlerde ihanet medyasının manşetlerinden verdiği ve Türkiye’nin gittikçe totaliter bir rejime doğru evrildiği yönündeki haberlerine kaynak olarak sundukları yurt dışı araştırmalarının Soros’un marifeti olduğu anlaşıldı.

Her taşın altında

İsveç merkezli V-Dem Vakfı tarafından yapılan ve ülkemizin demokrasisini Afrika ülkeleriyle aynı düzlemde göstererek, 179 ülke arasında 149. Olduğumuzu vurgulayan 2021 Demokrasi Raporu’ndaki verilen bütünüyle Soros’un uydurması. Türkiye’nin yükselen imajını sarsmak için yayımlanan raporun müellifi olan V-Dem Vakfı, Açık Toplum Vakfı’yla müşterek hareket ediyor. Öyle ki en son olarak bütün Avrupa’yı kapsayan, “Otoriter ve İlliberal Zorluklara Karşı Avrupa’yı Dirençli Hale Getirme” konferansları Açık Toplum Vakfı tarafından finanse ediliyor. Vakıf birçok projesinde de Soros’tan maddi destek görüyor.

Derin ve kirli işbirliği

Yine Türkiye’yi 137 ülke arasından 77. Sırada gösteren Almanya menşeili Bertelsmann Vakfı da Soros ile doğrudan ilintili olmasıyla dikkat çekiyor. Söz konusu ‘sipariş’ raporda haddini fersah fersah aşarak Türkiye’deki milli iradeyi ‘de facto diktatörlük’ olarak nitelendiren Bertelsmann Vakfı’nın bastırdığı kitaplar Açık Toplum Vakfı’nın parasıyla yayıma hazırlanıyor. Son olarak Bertelsmann Vakfı’nın bastırdığı “The Future of Foundations in an Open Society” isimli kitabın masrafları da Soros tarafından karşılanmış.

Manipülatif araştırmalar

Akit’in devlet yetkililerini bilgilendirici ve kamuoyunu provokatif faaliyetlerine karşı uyardığı Açık Toplum Vakfı Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırmıştı. Dünya üzerindeki bütün kaotik olaylarda parmağı olan Soros Vakfı, hedefindeki ülkeleri manipülatif nitelikte kamuoyu araştırmalarıyla yıpratıyor ve sonrasında kurguladığı kirli planı uygulamasıyla biliniyor.


Yeni Akit Gazetesi
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