Siyonist rejimden insanlık dışı adım! Katil sürüsü idam sehpalarını kuruyor!

Siyonist rejimden insanlık dışı adım! Katil sürüsü idam sehpalarını kuruyor!

İşgalci İsrail meclisi, Filistinli mazlumları hedef alan alçakça bir idam tasarısını bu hafta yeniden gündemine alıyor. Kasım 2025'te ilk onayı alan ve 7 Ekim sonrası esir düşen direnişçileri kapsayan bu kanlı yasa, uluslararası hukuku hiçe sayarak masumların canına kastetmeyi hedefliyor.

İsrail'de Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısının bu hafta meclis gündemine alınması bekleniyor.

İsrail'in The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi'nin idam cezasını öngören tartışmalı yasa tasarısı üzerindeki görüşmeleri tamamlayacağı belirtildi.

Haberde, Kasım 2025'te meclisteki ilk oylamadan geçen yasa tasarısının, ikinci ve üçüncü oylama için İsrail Meclisi Genel Kurulu'na gönderileceği kaydedildi.

Komitede tasarıda önerilen değişikliklerin yapılması için çalışmaların devam ettiği aktarılan haberde, tasarının yasalaşması için bu hafta meclise gönderilmek üzere hazırlıklar yapıldığı ifade edildi.

 

Haberde, muhalefet milletvekilleri ve komisyonun hukuk danışmanlarının, anayasaya aykırı ve ayrımcı olduğu yönünde çok sayıda itirazına ek olarak, geçen hafta İsrail Başbakanlık Ofisi'nin taslakta düzenleme talebi olduğu belirtildi. Başbakanlık Ofisi'nin, taslağın ABD'deki idam cezası standartlarından bile sert olduğu, bu nedenle İsrail'i uluslararası alanda zor duruma düşüreceği kanaati nedeniyle, "yumuşatmak" için tasarıda bir takım değişiklikler yapıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu revizyonlarla "yargı takdirine bırakılmaksızın idam cezasını zorunlu kılan" maddenin kaldırıldığı ve hakimlere idam cezası ile müebbet hapis cezası arasında seçim yapma imkanı tanındığı belirtilen haberde, davaların askeri mahkemede görülmesi şartının kaldırıldığı, ayrımcılık suçlamalarının önüne geçmek için "terör kurbanlarını İsrail vatandaşları olarak tanımlayan ve Filistinli kurbanları dışlayan" maddenin metinden çıkarıldığı öne sürüldü.

 

İsrail Meclisi (Knesset), Kasım 2025'te Filistinli tutukluların idam edilmesini öngören yasa tasarısını ilk oturumda onaylamıştı.

Tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için Meclisteki ikinci ve üçüncü oturumlarda da kabul edilmesi gerekiyor.

Söz konusu tasarı, 7 Ekim olaylarına katılmakla suçlanan Filistinlilere idam cezası verilmesini öngörüyor. Tasarı ayrıca, askeri mahkemelerin yargılama sürecinde "standart usul ve kuralların" dışına çıkmasına da olanak tanıyor.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde sert eleştirilere neden olan tasarıya karşı çıkan hukukçular, Tel Aviv yönetiminin bu adımla uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurguluyor.

Yerel kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde halihazırda 9 binden fazla Filistinli tutuklu bulunuyor.

