Siyonist Mastercard'a büyük darbe!

Banco Master’ın çöküşünün ardından Mastercard milyonlarca dolarlık zararı üstlenmek zorunda kaldı. Şirket, bankanın finansal teknoloji birimi tarafından çıkarılan kartlarla yapılan işlemleri gerçekleştiren perakendecilere tazminat ödemesi yaptı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Mastercard, ödediği tutarı geri alabilmek için hukuki ve finansal girişimlere hazırlanıyor. Bankanın iflas sürecinin, ödeme sistemleri ve finansal teknoloji ekosistemi üzerinde de önemli etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

Bloomberg News’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Mastercard, Banco Master’ın dijital finans kolu olan Will Financeira tarafından çıkarılan kartlara bağlı ödeme ağı olması nedeniyle krizin merkezinde yer aldı. Şirket şimdi bu ödemeleri, Brezilya Merkez Bankası tarafından atanan tasfiye memurundan geri almaya çalışıyor.

Habere göre, Will Bank kartı sahiplerinin banka çöktüğünde yaklaşık 5 milyar Brezilya reali (yaklaşık 954 milyon dolar) tutarında ödenmemiş borcu bulunuyordu. Mastercard, tasfiyeden sonraki ilk 30 gün içinde gerçekleşen işlemler için bu tutarın yaklaşık yarısını ödedi.

Şirket e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, mevcut düzenlemeler gereği yapılması gereken ödemeleri gerçekleştirdiğini, bu ödemelerin büyük kısmını kendi kaynaklarından karşıladığını ve şimdi müşteriler tarafından yapılan geri ödemelerin tasfiye memuru tarafından kendilerine aktarılmasını beklediğini bildirdi.

Buna karşın, Mastercard’ın zararlarının Banco Master’ın çöküşünün toplam etkisi içinde sınırlı kaldığı belirtiliyor. Bir dönem Brezilya finans sektöründe yükselen kurumlar arasında yer alan banka, geçen yıl kasım ayında dolandırıcılık iddialarıyla çökmüştü. Eski CEO ve hissedar Daniel Forcato ise iki kez gözaltına alındıktan sonra Brezilya makamlarıyla iş birliği anlaşması yaptı.

Mastercard, zararlarını azaltmak için fintech şirketinin teminat olarak sunduğu varlıklara erişebiliyor. Bunlar arasında Banco de Brasília ve Westwing Comércio Varejista’daki hisseler de bulunuyor. Şirketin Banco de Brasília’daki yüzde 6,9’luk payının bir kısmının satıldığı da belirtildi.

Banco Master, 2024 yılında Will Bank’ı satın almış ve özellikle düşük gelir grubuna yönelik kredi kartı hizmetlerine odaklanmıştı. Brezilya Merkez Bankası başlangıçta Will Bank’ı ayakta tutsa da, banka iki ay sonra çöktü.

Çöküşten önce Mastercard, fintech şirketinin faaliyetlerini kısıtlamaya başlamış, Ocak ayında ise yetersiz teminat nedeniyle Will Bank’ı sistemlerinden tamamen çıkarmıştı. Şirket ertesi gün tasfiye edildi.

Bu süreçte Brezilya’daki ödeme aracı kurumları, Mastercard’ın yalnızca ilk 30 günle sınırlı kalmayıp daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savundu.

Her ne kadar Brezilya Merkez Bankası’nın yeni düzenlemesi, kredi kartı ağlarının sorumluluklarını daha net tanımlasa da Mastercard yetkilileri, bu kuralların henüz yürürlüğe girmediğini ve şirketin bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini ifade ediyor.