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Gündem Siyasete geri dönüyor! Bülent Arınç yeni hedefini açıkladı
Gündem

Siyasete geri dönüyor! Bülent Arınç yeni hedefini açıkladı

Yaptığı açıklamalarla tepki çeken ve bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç, yeni hedefini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 15:10:00 -
Siyasete geri dönüyor! Bülent Arınç yeni hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, yeni projesini açıkladı.

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla kamuoyunun tepkisini üzerine çeken Bülent Arınç, TV 5'e konuştu.

Siyaset üzerine bir vakıf kurma hedefi olduğunu açıklayan Arınç, şu ifadeleri kullandı:

Bülent Arınç, "Siyasetin eski ahlâkî ölçüleri özlediğini. Sadece siyasetin teorisi, nasıl yapılması gerektiği, bize ait ölçülerle, dünyevî ölçüler de olacak bunun içerisinde, bir siyasetçi nasıl yetişir, bunun örneklerini göstermemiz lâzım. Bugün iç politikadan artık elini ayağını “mecburen” çekmiş bir insan olarak bizim iyi siyasetçiye, onu yetiştirmeye ihtiyacımız var. İnşallah sizin de bu konudaki desteklerinizi bekleyeceğiz" dedi.

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Yorumlar

Doğru söyleyeni..

Öyleyse, önce kendinizdenden başlamanız, memleket menfaatine olacaktır. İlk kural: Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün.
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BALABAN

Türkiye Siyaseti; münafıklara, İran ajanı alçaklara, Türk düşmanı kahpelere, İsrail uşağı veledi zinalara, FETO devşirmelerine, namussuzlara, ahlaksızlara hazırlansın demektir...
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