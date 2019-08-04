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Sivasspor'da sezon hazırlıkları

- Teknik direktör Rıza Çalımbay:- "Yönetim kurulumuzun, sporcu arkadaşlarımızın gayretinden çok memnunum. Taraftarlarımız da bizi desteklerse Demir Grup Sivasspor'u bu sene çok iyi yerlerde görecekler"

04 Ağustos 2019 Pazar 21:33
Sivasspor'da sezon hazırlıkları


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yönetim kurulu ve oyuncuların gayretlerinden çok memnun olduğunu, taraftarların da kendilerini desteklemesi durumunda kırmızı-beyazlı ekibin çok iyi yerlere geleceğini belirtti.

Sezon hazırlıklarını 4 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik direktörlük kariyerindeki en iyi kamplardan birini geçirdiğini dile getiren Çalımbay, "Hem Bolu'daki kampımız hem de Hollanda'daki hazırlık maçlarımız mükemmel geçti. Hollanda'ya eksik kadroyla gittik ama mükemmel çalışma ortamımız oldu. Arkadaşlarımızın çalışmaları, gayretleri her şey dört dörtlüktü." dedi.

Yayıncı kuruluşla anlaşmanın gecikmesi nedeniyle kulüplerin maddi anlamda sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Çalımbay, "Biz de bunlardan biriyiz. Şu an için istediğimiz transferleri yapamadık. Ajax ile oynadığımız hazırlık maçına 14-15 kişi çıktık. Kendi aramızda 11'e 11 maç dahi yapamadık. Yöneticilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 4-5 kaliteli oyuncu almamız gerekiyor. Bunları alırsak bizim takım çok iyi konuma gelecek." diye konuştu.

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile yapacakları maça hazırlandıklarını da aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Vitesse ve Ajax ile çok iyi maçlar oynadık. Cumartesi günü Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacağız. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı böyle hazırlanacaksın. Oynadığımız tüm maçlarda mükemmeldik. Yenilmeden de hazırlık dönemini kapattık. Lig şimdi bambaşka. Onun için her türlü hazırlığımızı yapmamız lazım. Transferi bir an önce yapıp Beşiktaş maçına hazır duruma getirmemiz lazım. Yönetim kurulumuzun, sporcu arkadaşlarımızın gayretinden çok memnunum. Taraftarlarımız da bizi desteklerse Demir Grup Sivasspor'u bu sene çok iyi yerlerde görecekler."


- Antrenman


Çalımbay yönetimindeki antrenman, dayanıklılık koşusuyla başladı.

İdman, iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Yarı sahada çift kale maçla sona eren antrenmanı yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar da takip etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı çift idmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.


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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 21:33
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