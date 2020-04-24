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Dünya

Şirketlerden uyarılar peş peşe geldi: Trump'ın dediğini sakın yapmayın

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse karşı "deri altına dezenfektan enjekte edilmesi" önerisinin ardından açıklamalar yapan dezenfektan markaları, vücuda hiçbir koşulda kimyasal enjekte edilmemesi uyarısında bulundu. Trump'a tıp dünyasından da tepki geldi.

2020-04-24 16:31:00 -
Şirketlerden uyarılar peş peşe geldi: Trump'ın dediğini sakın yapmayın

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları konuşuyor. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı derinin altına dezenfektan enjekte edilmesini önerdi. Bu konunun ciddi ciddi araştırılmasını isteyen ABD Başkanı'na tıp dünyasından tepki geldi.

"Bunlar yüzeyi dezenfekte eder"

Doç. Dr. Aytuğ Altundağ katıldığı bir televizyon programında, "Kesinlikle bu uygulamaların yapılmaması gerekiyor. Biliyorsunuz dezenfektanlarla ilgili salgın ilk başladığında boğazını alkolle veya kolonyayla gargara yapan insanlar olmuştu. Dezenfektanların yanlış kullanımına bağlı olarak bazı ölümler oldu. Bunlar yüzeyi dezenfekte eder, dışarıdan kullanabiliriz. Özellikle diyoruz ki elimizi de çok sıklıkla sabunla yıkayalım. Sabuna ulaşamadığımız yerlerde mutlaka biz dezenfektan kullanalım diyoruz. Orada da basın toplantısında Covid-19 ile Mücadale Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx de hemen karşı çıkarak "Bunu asla yapamayız" ifadelerini kullandı.

Şirketlerden açıklamalar peş peşe geldi

Trump'ın önerisini ciddiye alıp bunu yapanlar olur diye arka arkaya açıklamalar yapan dezenfektan markaları, vücuda hiçbir koşulda kimyasal enjekte edilmemesi uyarısında bulundu. Açıklamalarda, bu yöntemin son derece tehlikeli olduğu kaydedilirken, tüm ürünlerde olduğu gibi dezenfektan ve hijyen ürünlerinde de sadece yapılış amacına uygun olacak şekilde ve kullanım kılavuzuna bakılarak kullanılması önerildi.

Trump'tan beyin yakan öneri: Koronavirüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edin
Trump'tan beyin yakan öneri: Koronavirüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edin

Dünya

Trump'tan beyin yakan öneri: Koronavirüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edin

Haber7

 

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Yorumlar

serhat

bu benim aklıma da şu şekilde gelmişti.dezenfektanları gaz haline getirip hastaya solutmak.
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