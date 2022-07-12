Şirket ortakları kendi şirketlerinde SSK’lı çalışabilir mi?

Soru: Ben 1993 yılından bu yana SSK sigortalısı olarak çalıştığım limitet şirket işyerine yüzde 15 oranında ortak olacağım. Bu işyerinde halen SSK’lı olarak çalışıyorum. Emekliliğime 3 yıl kaldı. Ben SSK’lı çalışmama devam edebilir miyim. Bağ-Kur sigortalısı olursam emekliliğime zarar gelir mi? Metin Ü..

Cevap: 5510 sayılı Kanunu hükümlerine göre bir işveren yanında iş sözleşmesiyle çalışan veya diğer bir ifade ile işverenin emir ve talimatı altında ücret karşılığı emeğini sunan işçiler SSK sigortalısı oluyor. Kendi nam ve hesabına çalışan yani, vergi mükellefi olan, tarımsal faaliyette bulunup ilgili kuruluşlara kayıt yaptıran, limitet şirket ortağı olan ve anonim şirketin ortağı olup aynı zamanda da yönetim kurulu üyeliğine seçilenler ise Bağ-Kur sigortalı sayılıyor. Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılan kişiler şayet aynı zamanda başka bir işveren yanında SSK sigortalısı olarak çalışıyor iseler SSK sigortalısı oldukları dönemler içinde Bağ-Kur sigortalılıkları askıya alınıyor. Bu durumdaki kişilere Bağ-Kur hizmeti verilmediği gibi Bağ-Kur prim borcu da çıkarılmıyor. Ancak Bağ-Kur sigortalısı olması gereken şirket ortakları, ortağı bulundukları işyerlerinden SSK sigortalısı bildirilemiyorlar, bildirilse dahi SSK sigortalılığı geçerli sayılmıyor. Ortağı olduğunuz işyerinden kendinizi boş yere SSK’lı bildirtmeyin. Zira ortak olduğunuz işyerinden ortaklık sonrasına ait SSK primleri geçerli olmayacak. Emekli olmanıza 3 yıl 6 aydan az süre kalmış. Bu nedenle emeklilik yaşını tamamlayana kadar Bağ-Kur primi ödemeniz emeklilik statünüzü etkilemeyecek.