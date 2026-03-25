Siri baştan yazılıyor: Apple’ın yeni asistanı sahneye çıkıyor

Apple, Siri için şimdiye kadarki en büyük değişimlerden birine hazırlanıyor. Apple, sesli asistanını tamamen yenilemek için testlere başladı. Yeni planın merkezinde bağımsız bir Siri uygulaması, yenilenmiş bir arayüz ve dikkat çeken bir “Ask Siri” butonu var.

Bu buton, Siri’yi cihazın her yerinde daha görünür hale getirecek. Kullanıcılar Siri’ye ulaşmak için artık ekstra uğraşmayacak.

SİRİ ARTIK BİR ARAÇ DEĞİL, TAM BİR YAPAY ZEKÂ OLACAK

Apple, Siri’yi klasik bir yardımcı olmaktan çıkarıp gerçek bir yapay zekâya dönüştürmek istiyor. Yeni Siri, ChatGPT ve Claude gibi çalışacak.

Yani sadece komut alan bir sistem değil, sohbet edebilen ve daha akıllı cevaplar veren bir yapıya geçecek. Apple, bu değişimle OpenAI ve Google ile rekabeti artırmayı hedefliyor.

BÜYÜK TANITIM WWDC 2026’DA

Yeni Siri’nin ilk kez 8 Haziran’daki Apple Worldwide Developers Conference etkinliğinde gösterilmesi bekleniyor.

Bu güncelleme, yıl içinde çıkacak:

• iOS 27

• iPadOS 27

• macOS 27

ile birlikte kullanıcılara sunulacak.

GECİKEN PLANLAR

Apple, daha önce WWDC 2024’te daha kişisel bir Siri göstermişti. Ama bu özellikler bir türlü tam olarak yayınlanmadı.

Şirket şimdi küçük güncellemeler yerine daha büyük bir değişim yapmayı planlıyor. iOS 27 ile birlikte Siri’yi baştan sunmak istiyor.

Apple bu özellikleri henüz resmi olarak açıklamadı. Yani WWDC’ye kadar planlar değişebilir.