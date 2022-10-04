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Aktüel Sinop’ta trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Sinop’ta trafik kazası: Yaralılar var

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 19:33:00 -
Sinop’ta trafik kazası: Yaralılar var

Kaza, saat 17.00 sıralarında otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki 57 AE 994 plakalı araç önüne aniden iş makinesi çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek hem iş makinesine hem de yolun sol tarafında bulunan kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü İ.T. ve yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı sonucunda 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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