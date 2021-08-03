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Aktüel Sincan Belediyesi yangın bölgesine yardımlara devam ediyor
Aktüel

Sincan Belediyesi yangın bölgesine yardımlara devam ediyor

Sincan Belediyesi Türkiye’nin güneyinde art arda çıkan orman yangınları sonrası harekete geçmişti. Muğla ve Osmaniye’ye 2 tır yardım malzemesinin gönderilmesinin ardından, şimdide Manavgat’ta söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankeri ve 6 kişilik ekip gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 15:00:00 -
Sincan Belediyesi yangın bölgesine yardımlara devam ediyor

Türkiye’nin güneyi orman yangınlarıyla mücadele ediyor, Sincan Belediyesi yangından etkilenen kardeşlerine destek olmaya devam ediyor.

Osmaniye ve Muğla’ya içerisinde bebek bezi, ayakkabı, kuru gıda ve temizlik malzemeleri bulunan yardım tırları gönderilmişti. Yardımlar bölgeye ulaştı, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Sincan Belediyesi bölgeye destek olmaya devam ediyor

Sincan Belediyesi, Manavgat’ta söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankeri ve 6 kişilik ekip gönderdi. Manavgat’a ulaşan ekipler söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı. Ekipler aynı zamanda yangından etkilenen hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla da çalışma yürütüyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Hepimizin yüreği yandı ancak el ele vererek inşallah bu günleri de atlatacağımıza olan inancım tamdır. Yardım tırlarının ardından Manavgat’ta söndürme çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankerini ve 6 kişilik ekibimizi bölgeye uğurladık. Rabbim bir daha vatanımıza böyle felaketler yaşatmasın. Dualarımız sizinle.” ifadelerini kullandı.

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