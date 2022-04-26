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Aktüel Şimdiye kadarki depremlerin en büyüğü! Tam 94 dakika sürdü
Aktüel

Şimdiye kadarki depremlerin en büyüğü! Tam 94 dakika sürdü

Mars'ı inceleyen Insight uzay aracı Kızıl Gezegen'de iki büyük deprem tespit etti. Bu depremlerden biri 94 dakika sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 11:26:00 -
Şimdiye kadarki depremlerin en büyüğü! Tam 94 dakika sürdü

Mars'ın en ilgi çekici özelliklerinden biri , Dünya'da yaşadığımızlardan farklı olmayan depremlerin varlığı.

2019'un başından beri, gezegen bilimciler bu 'mars depremlerini' InSight iniş aracına yerleştirilmiş bir sismometre ile kaydediyorlar.

Son olarak, şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük iki depreme işaret eden bir aktivite tespit ettiler.

Bu depremler, 25 Ağustos 2021'de kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki S0976a ve 24 gün sonra meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki S1000a.

Etki açısından, ikisi de önceden kaydedilmiş mars depremlerinden beş kat daha güçlü.

Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi. Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı.

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Yorumlar

Oğuzhan Öztürk

Yani buda demektirki MARSA ta hayatın olması hayat varsa da canlıların yaşaması mümkün değildir. Zaten atmosferinin çok ince olması ultraviyole ışınlarının bir canlının yaşamasına imkan olmadığının ispatıdır. Ama ABD hangi yalan ve masallarla bilim sapığı enayilerden para kazanacak! 50 yıldır Marsata hayat var mı yok mu araştırmasına sadece ABD nin harcadığı para 3 trilyon dolar. Hangi kölelerden bu paraları çıkaracak dersiniz? Bilin bilim diye kandırdığı dünyalık cahillerden

Mehmet balcı

Mars olayı tam bir palavra bu kafirler önce bir aya gitsinler gerçek olarak ki buda imkansız akit akıllı ol ne oldu karnın doyunca kafirlerin palavraları vahiy gibimi gelmeye başladı
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