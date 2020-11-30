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Aktüel Silkelenen halıdan düşen para bulunduktan sonra sahibine teslim edildi
Aktüel

Silkelenen halıdan düşen para bulunduktan sonra sahibine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:41:27 -
Silkelenen halıdan düşen para bulunduktan sonra sahibine teslim edildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde temizlik sırasında silkelenen halıdan düşen para sahibine ulaştırıldı.

Hasan Altınkaynak, 26 Kasım'da eşiyle yürürken Mesut Kuru Caddesi'nde yol kenarında park halindeki aracın altına dağılmış halde bulduğu bir miktar parayı zabıta ekiplerine teslim etti.

Ekipler paranın sahibi araştırmak için çalışma başlattı. Bu sırada parasını kaybettiğini belirten Necati Doğan, Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurdu.

- "Eşim içinde paraların olduğu halıyı balkondan silkelemiş"

Doğan, önünde paranın bulunduğu binanın 3. katında yaşadığını belirterek "Emekli maaşımı aldıktan sonra masraflar için bir kenara para ayırdım. Ayırdığım parayı evde katlı vaziyette bulunan halının içine saklamıştım. Eşim de temizlik yaparken halıyı üçüncü katın balkonundan aşağıya silkelemiş ve halının içindeki parayı fark etmemiş. Paranın kaybolduğunu, para lazım olduğunda fark ettim. Paramızı bulan duyarlı vatandaşımız parayı zabıta ekiplerimize teslim etmiş. Hem kendisine hem zabıtamıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yapılan inceleme sonucu para, Zabıta Müdürü Erhan Demir tarafından tutanak ile Doğan'a teslim edildi.

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