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Aktüel Sileman Şemo Yusuf kimdir? Terörist Sileman Şemo Yusuf öldürülü mü?
Aktüel

Sileman Şemo Yusuf kimdir? Terörist Sileman Şemo Yusuf öldürülü mü?

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK’ya hem yurt içinde hem de yurt dışında ağır darbeler vuruluyor. MİT ve TSK destekli operasyonlarda vatan haini teröristler tek tek avlanıyor. Son vurulan terörist ise bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 11:02:00 - 2022-01-28 11:03:48
Sileman Şemo Yusuf kimdir? Terörist Sileman Şemo Yusuf öldürülü mü?

Son dakika haberi: MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde etkisiz hale getirildi. Alınan bilgilere göre Milli İstihbarat Teşkilatı’nca terör örgütü PKK’ya Irak’ın Sincar bölgesinde nokta operasyonu düzenlendi. PKK/KCK kontrolündeki Sincar’ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf’un bulunduğu araç hedef alındı. Nokta atışı ile vurulan araçta bulunan Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.

 

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