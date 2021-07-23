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Aktüel Şile'de denize girmek yasaklandı
Aktüel

Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile’de boğulma vakalarının artması nedeniyle yarın gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 09:39:00 -
Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile'de dalga yükselişi 2 metreye ulaşması ve gün içinde boğulma vakalarının artması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgilere göre ilçemizde 23 Temmuz 2021 tarihinde rüzgarlar Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre olacağı tahmin edilmektedir.

İlçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini sağlamak üzere 23 Temmuz 2021 tarihinde gün boyu denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

 

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