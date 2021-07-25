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Şile Kaymakamlığından vatandaşlara 'rip' uyarısı
Aktüel Şile Kaymakamlığından vatandaşlara 'rip' uyarısı
Aktüel

Şile Kaymakamlığından vatandaşlara 'rip' uyarısı

Şile Kaymakamlığı, denizde oluşan "rip" akıntısına (Çeken akıntı) dikkati çekerek, olumsuz hava koşullarının olduğu ve cankurtaran bulunmayan plajlarda denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 23:52:00 -
Şile Kaymakamlığından vatandaşlara 'rip' uyarısı

Şile Kaymakamlığı, denizde oluşan "rip" akıntısına (Çeken akıntı) dikkati çekerek, olumsuz hava koşullarının olduğu ve cankurtaran bulunmayan plajlarda denize girilmemesi ikazını yaptı.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sahillerde genellikle yoğun dalga ve rüzgarın etkisiyle meydana gelen "rip" akıntısının denizdeki can güvenliğini tehlikeye düşürebildiği vurgulandı.

Vatandaşların ilçedeki hava ve deniz koşullarına ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasını takip etmelerinin faydalı olacağının belirtildiği açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının olduğu günlerde ve cankurtaran bulunmayan plajlarda denize girilmemesi can güvenliğiniz için önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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