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Aktüel Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda doğa yürüyüşü
Aktüel

Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda doğa yürüyüşü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:08:18 -
Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda doğa yürüyüşü

SİİRT (AA) - Siirt'te Botan Vadisi Milli Park alanındaki 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü yapıldı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl az sayıda katılımcı ile gerçekleştirildi.

Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi önünde başlayan yürüyüş, Akabe Yolu'ndan Botan Çayı Ilısu Baraj Gölü kenarında son buldu.

Hacıbektaşoğlu, milli park ilan edilen Botan Vadisi'nin eşsiz doğa güzelliklerinin yanı sıra, 3 bin 500 yıllık Akabe yolu ve bölgedeki tarihi değerlerin turizme kazandırılacağını belirtti.

Akabe Yolu'nun önemli bir tarihi alan olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Botan Vadisi'nin eşsiz doğa güzellikler var. Bunları hem keşfediyoruz, hem de sağlıklı bir hayatın parçası haline getirmiş oluyoruz. Botan Vadisi'ndeki tarihi yapıların halen ayakta durmasının geçmişte bu bölgede çok önemli medeniyetlere ev sahipliğini yaptığının göstergesidir." dedi.

Hacıbektaşoğlu, Botan Vadisi'nde yaban hayatı ve endemik bitki çeşitliğine de dikkati çekerek, muhteşem kanyonların yanı sıra yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşünün yapılabileceği çok güzel alanların olduğunu kaydetti.

Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler Akabe yolundaki tarihi yapılar da inceledi.

Yürüyüşe, Vali Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak da katıldı.

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