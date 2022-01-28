Seray Sever'e ne kadar elektrik faturası geldi? Seray Sever faturası ne kadar?

Elektrik faturalarındaki artışın vatandaşın gündeminde sürekli kalması amacı ile tanınmış isimler üzerinden algı çalışmaları devam ediyor. Toplumun dar gelirlilerinin kullandığı 150 kw'ya kadarki faturalarda % 50, daha üst harcamalarda ise % 125 oranında yapılan elektrikteki zammı fırsat bilen bazı kesimler, standart üstü olan yaşamlarını "hayat pahalılığı" olarak sunuyor. Kendisinden 10 yaş küçük birisi ile evlenen sunucu Seray Sever'in evine gelen elektrik faturası zamdan çok, sunucunun böyle bir fatura için ne kadar harcama yaptığına odaklanılmasına sebep oldu.

Evine 4 bin 100 TL elektrik faturası gelen ve halen Bodrum'da yaşayan sunucu Seray Sever Instagram hesabından faturaya ait fotoğrafı paylaşarak, "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" dedi.

Takipçileri ise, Seray Sever'in eski faturalarını da paylaşmasını, ancak böylece elektriğe gelen zammın anlaşılacağını belirterek tepki gösterdiler. Bazı takipçciler ise, "Devlet doğru yapmış. eray Sever'in faturasını da eskiden biz ödüyorduk. Kademeli faturalandırma ile, dar gelirliler, lyüks ve şatafat içinde yaşayan zenginlere göre daha düşük fatura ödemeye başladılar" yorumunda bulundular.