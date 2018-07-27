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Şenol Güneş'ten maç sonu açıklaması: Saha ve zemin bakımından futbolcuların...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, B36 Torshavn galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

27 Temmuz 2018 Cuma 02:31
Şenol Güneş'ten maç sonu açıklaması: Saha ve zemin bakımından futbolcuların...

Kısa bir açıklama yapan Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı:

“Saha ve zemin bakımından futbolcuların tedirginliği vardı ancak oyuncular oyunu benimseyerek başladılar. Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir ilk yarı oldu. Rakibi sahasında tutmaya çalıştık onda da başarılı olduk. İkinci yarıda da oyuna hakimdik.

Kazandık, avantajlı bir skor elde ettik ancak kendi sahamızda ciddi bir şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Oyuncu yönünden avantajlı olduğumuz için bunu da iyi kullandık.”

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 02:31
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  3. Fareo Adaları
  4. B36 Torshavn

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