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Şenol Güneş'ten Katar iddialarına cevap!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakkında çıkan iddiaları yanıtladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:00
Şenol Güneş'ten Katar iddialarına cevap!

Türkiye Kupası yarı final maçının tatil edilmesi ve Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı almasının arından şampiyonluk için kritik Galatasaray maçından mağlubiyetle ayrılarak büyük darbe alan Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncular Necip Uysal, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, dün akşam Bodrum'da bir restaurantta yemek yedi. 

Yemek sonrası Teknik direktör Güneş ve oyuncuları birlikte Şampiyonlar Ligi Yarı final maçı Real Madrid-Bayern Münih maçını izledi. Çıkışta sezon sonu Katar'a gideceği hakkındaki iddiaları sorulan Şenol Güneş, ''Tüm Türkiye konuşuyor. Bizim konuşmamıza gerek yok'' dedi. Teknik direktör Şenol Güneş ve beraberindeki oyuncular bugün sabah, Bodrum'da birlikte kahvaltı yaptıkları ve morallerinin yerinde olduğu görüldü.

Kaynak:Star

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:00
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  3. Katar

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