Şenol Güneş'ten flaş karar! Yeniden takımdan gönderiliyor
Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in geçen sezonu Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Korhan Çınar'ın tekrar kiralanmasını istediği öğrenildi.23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:59
Geçen sezonun ikinci yarısını Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da geçiren Orkan Çınar, kısa dönemli kontratının sona ermesinin ardından Beşiktaş'a geri dönmüştü.
Genç sağ kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın Slovakya ve Avusturya'daki hazırlık kamplarında yer almıştı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre Orkan'ın yine kiralanmasının gündeme geldiği bildirildi.
Kaynak: Skorer
YORUM YAZ