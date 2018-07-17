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Şenol Güneş onayladı! Beşiktaş'ta Vitinho sesleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Vitinho'nun transfer edilmesini istedi.

17 Temmuz 2018 Salı 11:19
Şenol Güneş onayladı! Beşiktaş'ta Vitinho sesleri

Fatih Terim’in gözdesi Vitinho, CSKA Moskova formasıyla Beşiktaş’ın tozunu attırdı... 4-1 biten maçta 73 dakika sahada kalan sambacı, Rus ekibinin en iyi oyuncusu olarak dikkat çekti.

Şenol Güneş de maç sonrasında yardımcılarıyla, ''tam da aradığımız adam'' sözlerini kullandı. Yardımcılarından, ''gazeteler yazıyor zaten. Fatih Hoca istiyormuş'' cevabını aldı.

Şenol Güneş de, ''bizim takımların parası bu adama yetmez. Ama yeterse Galatasaray alacağına biz almalıyız'' dediği bildirildi.

Vitinho için Şenol Güneş’in yönetimden bir talepte bulunup bulunmayacağı ise ilerleyen günlerde netleşecek.

Kaynak: Fotospor

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 11:19
  1. Beşiktaş
  2. Vitinho
  3. Şenol Güneş
  4. CSKA Moskova

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