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Medya Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Korku dolu anlar yaşandı... Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi
Medya

Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Korku dolu anlar yaşandı... Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi

Yeniakit Publisher
2024-08-10 08:00:00 -
Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Korku dolu anlar yaşandı... Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi

Tiyatrocu Şener Şen'in Zengin Mutfağı isimli tiyatro oyununa saldırı düzenlendi.

Oyun sürdüğü esnada alanın dışından önce bir grup seslerini yükseltirken ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı. O anlar büyük paniğe neden oldu.

Şener Şen 'Zengin Mutfağı' oyununu Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'nde sergiledi. Oyun sürdüğü sırada korku dolu anlar yaşandı.

Tiyatro sahnesinin alanı dışından önce bir grup seslerini yükseltirken ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı.


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BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Gazeteci İsmail Arı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırı nedeniyle büyük bir panik yaşandığını ve oyuna kısa bir ara verildiğini söyledi.

OYUN TAMAMLANDI

Oyunun sonrasında tamamlandığını belirten Arı, "Şener Şen bu akşam Zengin Mutfağı oyunu için Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'ndeydi. Oyun sürerken alanın dışından önce bir grup bağırıp çağırdı ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fılatıldı panik ve çığlıklarla, yani bu saldırı nedeniyle oyuna kısa bir ara verdildi, sonra oyun tamamlandı... Şener Şen'in, izleyicilerin gözlerindeki endişeyi gördüm. Yazık, çok yazık" ifadelerini kullandı.

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