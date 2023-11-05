Semra Kuytul Alparslan Kuytul'un ekibinin İncirlik provokasyonunu açı etti!

İHH'nın, İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik zulmüne ve ABD'nin İsrail'e desteğine tepki gösterdiği protestoda, bir grup İncirlik Üssü'ne girmeye çalıştı.

Polis provokatörlere müdahalede bulundu.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım, kürsüden "Elinde polismize fırlatmak üzere su şisesi ve taş olanın bizimle alakası yok. Emniyetimiz bu kişilere gerekeni lütfen yapsın" diye seslendi.

İHH, daha büyük provokasyonların önüne geçmek için mitingi yarıda kesti.

Tüm izler Aplarslan Kuytul ve ekibini gösterdi!

Furkan Vakfı'nın sosyal medya hesaplarında olaylar yaşanırken ve yaşandıktan sonra uzun süre sessizlik gözlendi. Alparslan Kuytul yönetimindeki Furkan Vakfı olayları görmezden gelirken, Semra Kuytul mitinge gittiklerini itiraf etti.

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Kuytul önce, "İHH’nın günlerdir sürdürdüğü çağrısı üzerine diğer STK’lar gibi bizim arkadaşlarımız da Furkan Hareketi olarak bu davete icabet etmek için gerek konvoya gerek İncirlik üssü önündeki toplantıya katıldılar. Binlerce Müslüman Gazze’deki katliama ses vermek ve Filistin’deki İslami Direnişe destek vermek için bir araya geldi. Katılan herkesten Allah razı olsun.. Keşke elimizden daha fazlası gelse, bizzat yaralarını sarabilsek, ihtiyaçlarını karşılayabilseydik.." dedi.

"Ancak bugün orada polis müdahalesine sebep olacak bir takım provakatif eylemler olmuş. Bize düşmanlık besleyen bazı kesimler bu provakatif davranışları arkadaşlarımız yapmış gibi lanse etme çabasına girmişler!" diyen Kuytul, sicili kabarık Furkan Vakfı'na ilişkin sözleriyle adeta kamuoyuyla alay etti:

"Bizim eylem geçmişimiz ortadadır, tertemizdir..

Biz şiddete maruz kaldığımızda bile kimseye tek bir taş atmadık, atmayız..

En zor şartlarda bile meşru çizgiden çıkmadık, çıkmayız..

Hatta tek bir çiçeği kırmayız..

Kimseye iftira da atmayız!

Bize iftira atıldığında sessiz de kalmayız.. Bu yapılan çok ayıptır! #YazıklarOlsun

Bugün bunu mu konuşmalıydık!!"