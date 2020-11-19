Selçuk Tepeli Fox’dan ayrıldı mı? Selçuk Tepeli nerede?

Selçuk Tepeli Fox Ana haberi neden sunmadı? Selçuk Tepeli nerede? Yaptığı her haberde Türkiye’yi kötülemek için elinden geleni ardına koymayan ve sahibinin sesi olan Fatih Portakal’ın yerine gelen Selçuk Tepeli, Yahudi sermayeli Fox Ana Haberi sunmadı. Bunun üzerine Selçuk Tepeli’nin Fox TV’den ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Ancak gerçek ortaya çıktı. Peki Selçuk Tepeli Fox’dan ayrıldı mı? Selçuk Tepeli Fox’da neden yoktu?