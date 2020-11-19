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Medya Selçuk Tepeli Fox’dan ayrıldı mı? Selçuk Tepeli nerede?
Medya

Selçuk Tepeli Fox’dan ayrıldı mı? Selçuk Tepeli nerede?

Selçuk Tepeli Fox Ana haberi neden sunmadı? Selçuk Tepeli nerede? Yaptığı her haberde Türkiye’yi kötülemek için elinden geleni ardına koymayan ve sahibinin sesi olan Fatih Portakal’ın yerine gelen Selçuk Tepeli, Yahudi sermayeli Fox Ana Haberi sunmadı. Bunun üzerine Selçuk Tepeli’nin Fox TV’den ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Ancak gerçek ortaya çıktı. Peki Selçuk Tepeli Fox’dan ayrıldı mı? Selçuk Tepeli Fox’da neden yoktu?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:53:00 - 2020-11-19 13:54:10
Selçuk Tepeli Fox’dan ayrıldı mı? Selçuk Tepeli nerede?

Türkiye’ye yaptığı uydurma haberlerle kendince algı operasyonu çekmeye çalışan Fatih Portakal’ın kanaldan ayrılmasının ardından FOX TV'de ana haberi sunmaya başlayan Selçuk Tepeli yerine dün Fox TV ana haberi Gülbin Tosun sundu. Selçuk Tepeli’nin haber sunmaması üzerine Selçuk Tepeli’nin Yahudi sermayeli Fox’dan ayrıldı mı? sorusu gündeme geldi. 

Selçuk Tepeli Fox Ana haberi neden sunmadı? 

FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli’nin babasının rahatsızlanması sonucu kanaldan acilen çıktığı öğrenildi. Gülbin Tosun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Merak ediliyor. Tekrarlayalım. Selçuk Tepeli önemli bir mazereti nedeniyle bu akşam burada değil. Yarın yeniden ekranda olacak” dedi.

FOX TV yayınları
FOX TV yayınları

Medya

FOX TV yayınları

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