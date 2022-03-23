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Aktüel Selçuk Bayraktar, genç bahriyelilerle buluştu
Aktüel

Selçuk Bayraktar, genç bahriyelilerle buluştu

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Milli Teknoloji Hamlesi Söyleşisi” kapsamında Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile buluştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 23:48:00 -
Selçuk Bayraktar, genç bahriyelilerle buluştu

Türk Silahlı Kuvvetlerinde elde ettiği başarının arından Libya, Azerbaycan ve son olarak Ukrayna’da adından sıkça bahsettiren insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracının (SİHA) üreticisi Selçuk Bayraktar, Yalova’da söyleşiye katıldı.

Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda askeri öğrencilere seslenen Bayraktar, insansız hava araçlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Bayraktar, çalışmalarını sürdürdükleri Bayraktar TB3 ve Kızılelma’yı da bir an önce TSK’nin envanterine katmak istediklerini dile getirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda dünyada önemli bir konuma geldiğini söyledi.

Söyleşi sonrası Bayraktar'a hediye takdim edildi.

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