İran'dan ABD ve İsrail'e rest: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek Batı Trakya'da bir cami daha provokatif saldırının hedefi oldu Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar küresel tarım ve enerji piyasalarını sarsıyor! Arad Kan Ağlarken Netanyahu kahkaha atıyor: Bunlar insan olamaz Bölgedeki 11 enerji ve arıtma tesisinin görüntülerini yayımladı İran Orta Doğu'nun suyunu kesecek! Kuyruğu dik tuttu ama... ABD panikte! Hırsızlar yüzünden Cumhuriyet tehlikede Hemşehrisinden Özgür Özel'e şok suçlama! "FETÖ'cülerle görüşüp cumhurbaşkanı olmak istiyor" "CHP ellerinde oldukça suç işlemeye devam edecekler" "FETÖ'nün eczacısı CHP'nin başında" Darbecilere özenip korsan metin okumuştu... Kılıç kaldıran Ebru Eroğlu'na mahkemeden soğuk duş
Gündem Sel köprüyü yıktı, dünyanın en uzun adamı yolda kaldı
Sel köprüyü yıktı, dünyanın en uzun adamı yolda kaldı

Sel köprüyü yıktı, dünyanın en uzun adamı yolda kaldı

Mardin‘in Derik ilçesinde iki gündür süren yoğun yağış köprüleri de yıkarak yolları göle çevirdi. 2 mitri 51 santimlik boyuyla dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen de aracıyla yolda mahsur kaldı.

Mardin’in Derik ilçesinde iki gündür aralıksız süren sağanak, kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Develi Mahallesi’ndeki köprünün bir bölümü taşan suyun etkisiyle yıkılırken, Kızıltepe ilçesi Ekinlik Mahallesi’nde tarım arazileri sular altında kaldı.

Kuyucak ile Dede mahalleleri arasındaki yol göle dönerken, bölgedeki araçlar ilerlemekte büyük zorluk yaşadı.

SULTAN KÖSEN YOLDA KALDI

2009 yılından bu yana 2 metre 51 santimetre boyuyla “dünyanın en uzun adamı” ünvanını taşıyan Sultan Kösen, Dede Mahallesi’nde aracıyla yolda kaldı. Hafif ticari araç, suyla dolan yolda ilerleyemedi. Mahsur kalan Kösen ve aracı, kepçe ve iş makineleriyle yapılan su tahliyesinin ardından kurtarıldı.

diyarbakırlı

Sultan gardaş nehri geçeydin bari, iki adımlık yoldu ne de olsa.
