Sel köprüyü yıktı, dünyanın en uzun adamı yolda kaldı
Mardin‘in Derik ilçesinde iki gündür süren yoğun yağış köprüleri de yıkarak yolları göle çevirdi. 2 mitri 51 santimlik boyuyla dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen de aracıyla yolda mahsur kaldı.
Mardin’in Derik ilçesinde iki gündür aralıksız süren sağanak, kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Develi Mahallesi’ndeki köprünün bir bölümü taşan suyun etkisiyle yıkılırken, Kızıltepe ilçesi Ekinlik Mahallesi’nde tarım arazileri sular altında kaldı.
Kuyucak ile Dede mahalleleri arasındaki yol göle dönerken, bölgedeki araçlar ilerlemekte büyük zorluk yaşadı.
SULTAN KÖSEN YOLDA KALDI
2009 yılından bu yana 2 metre 51 santimetre boyuyla “dünyanın en uzun adamı” ünvanını taşıyan Sultan Kösen, Dede Mahallesi’nde aracıyla yolda kaldı. Hafif ticari araç, suyla dolan yolda ilerleyemedi. Mahsur kalan Kösen ve aracı, kepçe ve iş makineleriyle yapılan su tahliyesinin ardından kurtarıldı.