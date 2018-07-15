Şehitler Köprüsü'nde 15 Temmuz töreni

15 Temmuz'un ikinci yılında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen tören öncesinde Ümraniye, Kartal, Sancaktepe, Ataşehir ve Maltepe civarından vatandaşlar, araç konvoyu oluşturarak ya da yaya şekilde saat 14.00'te trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki alana doğru geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan vatandaşlar ise Beylerbeyi tarafından köprüye doğru yürüdü. Beşiktaş İskelesi'nden de vatandaşlar vapurla Üsküdar'a, oradan da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçti. Yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN, ŞEHİTLER MAKAMI'NDA DUA ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe'de aracından inerek yürüyüşe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve torunları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, 15 Temmuz Şehitler Makamı'na geldi. Burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edildi. Tören alanında ise Cumhurbaşkanlığınca 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenler anısına hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyle Çocuk" şiirini okuduğu klip ekrana yansıtıldı.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Şehitler Makamı'ndan yürüyerek anma programının yapıldığı alana geçti.

Başkan Erdoğan platformdan halkı selamlarken Esat Kabaklı'nın "Bil Oğlum" türküsü çalındı. Erdoğan'ın konuşması sırasında "İdam isteriz", "Dik dur eğilme, bu millet seninle", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atılırken, vatandaşlar Türk bayraklarının yanı sıra, Filistin, Azerbaycan ve Suriye bayrakları salladı.

Bazı vatandaşlar, 15 Temmuz şehitlerinin isim ve fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıdı. "Devlete asalet, milletine cesaret veren lider Başkan Erdoğan" dövizi de dikkati çekti.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından anma törenine katılan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bazı milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları platforma çıkarak vatandaşları selamladı.

Törenin ardından vatandaşlar alandan ayrılmaya başladı.

ANMA TÖRENİNDEN NOTLAR

Engelli bir kadın da tekerlekli sandalyeyle tören alanına gelenler arasındaydı. Bir grup genç, 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halisdemir'in fotoğrafının yer aldığı bir pankart taşıdı.

Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" , "Her Türk asker doğar", "Meclis'te PKK istemiyoruz", "İşte ordu işte komutan" şeklinde sloganlar attı, tekbir getirdi.

Bazı vatandaşların ay-yıldızlı ve "15 Temmuz'da nöbetteyiz" yazılı tişört giydiği, bazı şehit yakınlarının da şehit fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle alana geldiği gözlendi. Bazı gençler de asker kıyafetleriyle alana geldi.

Alanda vatandaşlar çeşitli yazıların bulunduğu dövizler, pankartlar, şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları taşırken, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının ve ay-yıldızın bulunduğu, üzerinde "Başkan" yazan bayraklar da dikkati çekti. Alanda dört büyük kulübün formalarını giymiş taraftarlar da hazır bulundu.

15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yönelik bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Turgut Solak'ın adının verildiği zırhlı araç platforma yakın yere konuşlandırılırken, bazı vatandaşlar zırhlı aracın önünde fotoğraf çektirdi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri ve itfaiye araçları da konuşlandırıldı. Basın mensupları, kendileri için kurulan platformdan gün boyunca canlı yayınlar gerçekleştirdi.

Vatandaşlara meyve suyu ve sandviç ikram edilirken, Hamidiye firmasınca üzerinde 15 Temmuz anısına özel logo bulunan su şişeleri dağıtıldı.

Bazı iş merkezlerinin dış cepheleri, led ışıklarla ay-yıldız görsellerle aydınlatıldı. Ayrıca Çamlıca Camisi'ne ay-yıldızlı mahya asıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise kırmızı-beyaza büründü.