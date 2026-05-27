Şehit Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Kurban Bayramı dolayısıyla kabir ziyareti yapan Diyarbakırlılar, 12 sene önce kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarını unutmayarak mezarı başında yad etti.

Kobane bahaneli 6-8 ekim olaylarında vahşice katledilen Yasin Börü, Riyad Güneş, Hüseyin Dakak, Cumali Güneş, Hasan Gökgüz, Turan Yavaş ve sonradan yine PKK yandaşlarınca şehid edilen Aytaç Baran her bayram olduğu gibi bu bayramda unutulmadı.

Kılınan bayram namazı sonrasında şehidlerin mezarı başında bir araya gelen yakınları ve dava arkadaşları, Yasin-i şerif okuyarak dua etti.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcı Hüseyin Yılmaz başta olmak üzere Diyarbakır il yönetimi üyelerinin de aralarında bulunduğu kabir ziyareti ve şehidleri anma programında, şehid aileleri ve dava arkadaşları bayramlaştı.

"Gazze'de o yiğitler İlâ-yı Kelimetullah için her gün kurbanlarını vermektedirler"

Gerçekleştirilen mezarlık ziyaretinde bir konuşma yapan Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik, 3 yıla yakındır Gazze'de devam eden soykırım karşısında İslam ümmetinin sessizliğine vurgu yaptı.

Konuşmasına Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü vesselâm'ın "Âdemoğlu, Kurban Bayramı günü kurban kesmekten, kurban vermekten daha büyük bir amel işlememiştir." Hadis-i şerifleri ile başlayan Çelik "Bugün Gazze’de, dünyanın birçok coğrafyasında İlâ-yı Kelimetullah için, Allah Celle Celâluhu’nun dini hâkim olsun diye mücadele eden o yiğit insanlar kurbanlarını vermektedirler. İslam âleminin hâli ise maalesef; onlar kurban olurken bizler adeta bir film izler gibi sadece seyirci oluyoruz. İslam ülkelerinin liderlerinin büyük çoğunluğu israil ve Amerika’nın uşağı-kölesi hâline gelmiş, kendi saltanatlarının devamı için İslam’a, Müslümanlara, Allah’ın dinine en büyük ihaneti yapmaktadırlar. Hem içeriden hem dışarıdan Allah yolunda mücadele eden o yiğit Müslümanlar, çok büyük ihanetlerle karşı karşıyadırlar." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de kardeşlerimizin İsmail’lerini kurban etmesi Müslümanlar için çok ağır bir durumdur"

Dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu hatırlatan Çelik "Herkes bir gün imtihanını bitirecek, son nefesini verecek ve Allah'ın huzurunda, dünyada yapmış olduğu iyiliğin ya da ihanetin hesabını verecek. Orada kardeşlerimiz kendi evlatlarını, kendi İsmail’lerini kurban ederken maalesef İslam âleminde onlara ciddi anlamda destek, zulmedenlere karşı bir set olacak, zalimlere haykıracak bir ortam yok. Bu elbette ki vicdanı olan, işin şuurunda ve farkında olan Müslümanlar için çok ağır bir durumdur." şeklinde konuştu.

"Müslümanlar olarak, Hazreti Âdem’den bu yana bugüne kadar böyle bir zilleti görmemiştik." ifadeleriyle konuşmasını sürdüren Çelik "Bunun sebebi nedir diye düşündüğümüzde, Peygamber Efendimiz'in 'Nefsimi kudret elinde tutan Zat’a yemin ederim ki, her kim bu Kur’an ile amel ederse Allah onu aziz kılar. Her kim de Kur’an ile amel etmeyi terk ederse Allah onu zelil kılar.' hadis-i şerifi karşımıza çıkıyor. 200 yıldan fazladır İslam âlemi olarak bizler maalesef gereğini yapamadık. Allah'a layıkıyla kulluk edemedik. Kur’an ve sünnetten uzaklaştık, hayatımızdan çıkardık. Kendimize başka rol modeller, hayat tarzları bulduk. Bugün içinde bulunduğumuz bu durumun sebebi budur." dedi.

"Liderlerin tüm ihanetlerine rağmen Allah dinine yardım edenleri asla yalnız bırakmayacaktır"

Çelik "Peki, her taraf ihanet içindeyken, liderlerimiz ihanet içindeyken, İslam âlemi olarak böyle ciddi bir sessizliğe gömülmüşken, Gazze’de, Filistin’de, birçok yerde kardeşlerimiz kurban edilirken umudumuzu mu kaybedelim? Hiçbir şey yapamıyoruz diye yerimizde oturup ağlayalım mı? Elbette ki hayır. Biz umutsuz değiliz, umutsuz bir dinin müntesibi hiç değiliz. Çünkü Rabb-i Zülcelâl ayet-i kerimede buyuruyor: 'Allah’tan ancak kâfir topluluklardan başkası ümidini kesmez.' Bizler ümitvârız. Yeter ki vazifemizi yerine getirelim. Yeter ki dünya bizim gayemiz, hedefimiz ve ilmimizin son noktası olmasın, dünya denen şu değirmen bizi kendi şartları içerisinde öğütüp helâk etmesin." diye belirtti.

Çelik konuşmasın şu ifadelerle noktaladı:

"Biz Allah’a döner, dinine yardım edersek elbette ki Allah bu gidişatı tersine çevirir. Liderlerimizin ihanetine rağmen, arkadan hançerleyen hainlere rağmen, Allah mutlak surette dinine yardım edenleri asla yalnız bırakmayacaktır. Yeter ki bizler hizmet etmemek için bahane üretmeyelim, İslami çalışmalarımızı aksatmayalım. Bilakis hizmet etmek, bu dine katkı sunmak ve bu dinin neşvünema bulması için bahane üretelim. Cenab-ı Allah önceliğimizi İslam olanlardan eylesin, tüm kardeşlerimizi aff u mağfiret eylesin. Muîn isminin hürmetine, Hay ve Kayyum isimlerinin hürmetine Gazze’deki, Filistin’deki kardeşlerimize yardım eylesin. Onlara yardımının zırhını kuşandırsın. Bizleri de onlara yardımcı kılsın inşallah."

