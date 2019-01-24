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Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan kimdir? Gaffar Okkan ölümünün 18. yılında anılıyor

Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001'de Diyarbakır'da konvoyuna düzenlenen saldırı sonucu şehit edildi. Faili meçhul bir cinayete kurban giden Gaffar Okan Diyarbakır İl Emniyet Müdürüydü. Gaffar Okkan hakkında bir çok yazı ve kitap yazıldı. Her yıl milyonlarca kişi Gaffar Okkan'ı ölüm yıldönümünde rahmetle yad ediyor. İşte Şehit Ali Gaffar Okkan'ın hayatı...

24 Ocak 2019 Perşembe 13:26
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan kimdir? Gaffar Okkan ölümünün 18. yılında anılıyor

Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001'de Diyarbakır'da konvoyuna düzenlenen saldırı sonucu şehit edildi. Faili meçhul bir cinayete kurban giden Gaffar Okan Diyarbakır İl Emniyet Müdürüydü. Gaffar Okkan hakkında bir çok yazı ve kitap yazıldı. Her yıl milyonlarca kişi Gaffar Okkan'ı ölüm yıldönümünde rahmetle yad ediyor. İşte Şehit Ali Gaffar Okkan'ın hayatı...

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan kimdir?

Gaffar Okkan, Sakarya ilinin Hendek ilçesinde 1952 yılında doğdu. 30 Eylül 1970 tarihinde Polis Koleji’nden, 29 Eylül 1973 tarihinde Polis Akademisi’nden mezun olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Komiser Yardımcısı olarak atandı.

Bu ilde Emniyet Âmirliği rütbesine kadar çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra, 1983 yılında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanarak, 1985 yılında şube müdürlüğüne terfî etti. 1986 yılında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev aldı. Bu ilde 1992 yılında Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

6 Aralık 1993 tarihinde 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfî ederek Kars İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 18 Kasım 1997 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu.

Kars Emniyet Müdürü iken, Diyarbakır gibi yıllarca PKK ve Hizbullah terörünün ve aşırı göçün ağır sonuçlarını yaşayan bir ile emniyet müdürü olarak atandı. Hüseyin Velioğlu’nun İstanbul Beykoz’daki villasına yapılan baskında büyük rolü vardı. Gaffar Okkan, Hizbullah’ın çökertilmesinde çok önemli bir rol oynadı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:26
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